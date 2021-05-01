Сауль Альварес: ​​Конечно, я готов драться с Головкиным

Мексиканский боксер, чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) заявил, что готов провести еще один бой против казаха Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Готов ли я драться с Головкиным и Бенавидесом после того, как возьму все пояса в суперсреднем весе? Да конечно! А почему бы и нет? Думаю, эти бои станут моей новой целью после того, как я достигну нынешней. Знаете, как оно бывает? Мне часто упрекали сказать, что я избегаю боя с Каллумом Смитом. А после того, как я его побил, стали говорить, что он просто оказался не таким крутым, как предполагалось. А вдруг все дело не в нем, вдруг все дело не в оппоненте? А вдруг все дело в том, что соперник выглядел не очень хорошо по той причине, что противостоял мне?" - сказал он.