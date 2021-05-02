Энди Руис с большими проблемами победил Арреолу

Американский супертяжеловес, экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) в главном событии боксерского вечера в Карсоне (США) победил ветерана Криса Арреолу (38-7-1; 33 КО).

С самого начала боя молодой фаворит занял центр ринга, пытаясь прессинговать соперника и поджимать того поближе к канатам. Однако уже во втором раунде Крис удачно воспользовался попытками оппонента и поймал того на контратаке, мощным правым едва не посадив того на 5 точку. Энди сумел устоять на ногах, но рефери нокдаун все же отсчитал.

На протяжении всего поединка оба боксера были очень активными (несмотря на параметры и возраст). Однако все же преимущество было на стороне Руиса, который банально превосходил оппонента в количестве выброшенных и точных ударов. В восьмом раунде ко всему Паркер травмировал левую руку, чем очень усложнил себе жизнь. Молодой соперник начал пользоваться этим и еще больше грузить ветерана атаками в эту сторону.