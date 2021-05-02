  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис с большими проблемами победил Арреолу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис с большими проблемами победил Арреолу

Бокс
(1 голосов)

Яркий бой

Энди Руис с большими проблемами победил Арреолу

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяжеловес, экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) в главном событии боксерского вечера в Карсоне (США) победил ветерана Криса Арреолу (38-7-1; 33 КО).

С самого начала боя молодой фаворит занял центр ринга, пытаясь прессинговать соперника и поджимать того поближе к канатам. Однако уже во втором раунде Крис удачно воспользовался попытками оппонента и поймал того на контратаке, мощным правым едва не посадив того на 5 точку. Энди сумел устоять на ногах, но рефери нокдаун все же отсчитал.

На протяжении всего поединка оба боксера были очень активными (несмотря на параметры и возраст). Однако все же преимущество было на стороне Руиса, который банально превосходил оппонента в количестве выброшенных и точных ударов. В восьмом раунде ко всему Паркер травмировал левую руку, чем очень усложнил себе жизнь. Молодой соперник начал пользоваться этим и еще больше грузить ветерана атаками в эту сторону.

По итогам 12 раундов единогласным решением судей (117-110; 118-109; 118-109) победу в поединке одержал Руис.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крис Арреола Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...