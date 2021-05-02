Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис с большими проблемами победил Арреолу
Яркий бой
Американский супертяжеловес, экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) в главном событии боксерского вечера в Карсоне (США) победил ветерана Криса Арреолу (38-7-1; 33 КО).
С самого начала боя молодой фаворит занял центр ринга, пытаясь прессинговать соперника и поджимать того поближе к канатам. Однако уже во втором раунде Крис удачно воспользовался попытками оппонента и поймал того на контратаке, мощным правым едва не посадив того на 5 точку. Энди сумел устоять на ногах, но рефери нокдаун все же отсчитал.
На протяжении всего поединка оба боксера были очень активными (несмотря на параметры и возраст). Однако все же преимущество было на стороне Руиса, который банально превосходил оппонента в количестве выброшенных и точных ударов. В восьмом раунде ко всему Паркер травмировал левую руку, чем очень усложнил себе жизнь. Молодой соперник начал пользоваться этим и еще больше грузить ветерана атаками в эту сторону.
По итогам 12 раундов единогласным решением судей (117-110; 118-109; 118-109) победу в поединке одержал Руис.
Популярное сейчас
- Бенефис Буяльского, победа Шахтера, вызов Коноплянки. Главные новости за 1 мая
- Буяльский: Готов отдать три гола Цыганкову. Важно, чтобы игрок Динамо стал лучшим бомбардиром
- Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик
- В ожидании разборок Джошуа и Фьюри. Что дальше для Усика и других претендентов на титулы в хэвивейте?
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО