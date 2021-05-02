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Эдди Хирн о поединке Джошуа - Фьюри: Бой в силе, все будет

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Эдди Хирн о поединке Джошуа - Фьюри: Бой в силе, все будет

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн опроверг информацию о якобы отмене поединка его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО ). Его слова цитирует DAZN:

"Буквально вчера мы получили контракт из страны Среднего Востока по поединку Фьюри - Джошуа. Все стороны и юристы сейчас его изучают. Бой в силе, все произойдет.

И я верю, что вы получите объявления о поединке на следующей неделе. Я даже не знаю, что еще сказать вам. Дело в том, что контракт изучают несколько юристов - кто-то в Лондоне, кто-то - в Лос-Анджелесе. Я не могу сказать, что до завтра мы заключим комплексный контракт. И проблема в том, что это очень большой бой.

Вчера я вспомнил историю поединка Мейвезер - Пакьяо. Они уже очень долго все решали, и поединок провели, уже когда они не были в прайме. А Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа прямо сейчас - в своей абсолютном прайме. Вы получите этот бой таковым. И вы получите этот бой - за титул абсолютного чемпиона мира. Мы не можем сделать это быстрее" - сказал он.

Напомним, что ранее Чисора уступил Паркеру раздельным решением судей.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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