Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн о поединке Джошуа - Фьюри: Бой в силе, все будет
Посмотрим
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн опроверг
"Буквально вчера мы получили контракт из страны Среднего Востока по поединку Фьюри - Джошуа. Все стороны и юристы сейчас его изучают. Бой в силе, все произойдет.
И я верю, что вы получите объявления о поединке на следующей неделе. Я даже не знаю, что еще сказать вам. Дело в том, что контракт изучают несколько юристов - кто-то в Лондоне, кто-то - в Лос-Анджелесе. Я не могу сказать, что до завтра мы заключим комплексный контракт. И проблема в том, что это очень большой бой.
Вчера я вспомнил историю поединка Мейвезер - Пакьяо. Они уже очень долго все решали, и поединок провели, уже когда они не были в прайме. А Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа прямо сейчас - в своей абсолютном прайме. Вы получите этот бой таковым. И вы получите этот бой - за титул абсолютного чемпиона мира. Мы не можем сделать это быстрее" - сказал он.
Напомним, что ранее Чисора
Популярное сейчас
- Буяльский обошел Максимова, Алиева и Гармаша в рейтинге бомбардиров Динамо
- Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик
- Серия А. Милан облегченно вздохнул, Кротоне вылетел, Интер почти чемпион
- Странные откровения Хэя: в команде Усика признали поражение от Чисоры
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО