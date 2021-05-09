Владимир Кличко: Меня привлекает рекорд Формана, я думаю об этом последние четыре года

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко (64-5; 53 КО) рассказал, что думает о возвращении на ринг ради побития рекорда Джорджа Формана. Его слова цитирует meta-ratings.com.ua:

"Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана, который вернулся в бокс в 45 лет и вернул звание чемпиона мира. Именно об этом я думаю последние четыре года" - сказал украинец.

Напомним, что Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. В марте этого года Владимир отпраздновал 45-летие.