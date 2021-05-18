Редкач подал апелляцию на результат боя с Прогрейсом. Он хочет победу дисквалификацией

Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) в апреле в бою с Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) симулировал удар ниже пояса. Изначально судьи зафиксировали победу американца единогласным решением, но позднее Атлетическая комиссия штата Джорджия изменила результат боя на нокаут.

Авторитетный заокеанский инсайдер Майк Коппинджер сообщил в Твиттере, что эпопея с боем Редкача и Прогрейса еще не завершена. Украинец подал апелляцию на официальный результат боя и требует присудить ему победу дисквалификацией соперника.

Слушания по скандальному бою Редкача и Прогрейса назначено на четверг, 20 мая.