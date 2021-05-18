Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Редкач подал апелляцию на результат боя с Прогрейсом. Он хочет победу дисквалификацией
Цирк продолжается
фото - ringtv.com
Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) в апреле в бою с Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) симулировал удар ниже пояса. Изначально судьи зафиксировали победу американца единогласным решением, но позднее Атлетическая комиссия штата Джорджия изменила результат боя на нокаут.
Авторитетный заокеанский инсайдер Майк Коппинджер сообщил в Твиттере, что эпопея с боем Редкача и Прогрейса еще не завершена. Украинец подал апелляцию на официальный результат боя и требует присудить ему победу дисквалификацией соперника.
Слушания по скандальному бою Редкача и Прогрейса назначено на четверг, 20 мая.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Умер известный администратор Динамо и сборной Украины Александр Чубаров
- Сассуоло на уровне ПСЖ и Интера. Италия объявила расширенный состав на Евро-2020
- Сборная сыграет в Днепре, интерес к Реброву, решение Тер Штегена. Главные новости за 17 мая
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно