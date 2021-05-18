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Редкач подал апелляцию на результат боя с Прогрейсом. Он хочет победу дисквалификацией

Бокс
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Редкач подал апелляцию на результат боя с Прогрейсом. Он хочет победу дисквалификацией

фото - ringtv.com

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Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) в апреле в бою с Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) симулировал удар ниже пояса. Изначально судьи зафиксировали победу американца единогласным решением, но позднее Атлетическая комиссия штата Джорджия изменила результат боя на нокаут.

Авторитетный заокеанский инсайдер Майк Коппинджер сообщил в Твиттере, что эпопея с боем Редкача и Прогрейса еще не завершена. Украинец подал апелляцию на официальный результат боя и требует присудить ему победу дисквалификацией соперника.

Слушания по скандальному бою Редкача и Прогрейса назначено на четверг, 20 мая.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Де Ла Хойи сорвался бой со звездой UFC.

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В статье: Реджис Прогрейс Иван Редкач
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