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Накатани, бойся! Ломаченко ударно поработал на груше. ВИДЕО

Бокс
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Лома продолжает набирать форму

Накатани, бойся! Ломаченко ударно поработал на груше. ВИДЕО

Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) показал фрагмент своей тренировки на пневматической груше. Скорость и ловкость впечатляют.

Первый бой Василия Ломаченко после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) состоится 26 июня в Лас-Вегасе, а соперником двукратного олимпийского чемпиона станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Масайоши Накатани
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