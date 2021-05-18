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Накатани, бойся! Ломаченко ударно поработал на груше. ВИДЕО
Лома продолжает набирать форму
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) показал фрагмент своей тренировки на пневматической груше. Скорость и ловкость впечатляют.
Первый бой Василия Ломаченко после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) состоится 26 июня в Лас-Вегасе, а соперником двукратного олимпийского чемпиона станет японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
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