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Ортис готов стать спарринг-партнером Джошуа перед боем с Усиком
Неплохой вариант для британца
Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в августе в Лондоне может провести бой с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Нехватку качественных спарринг-партнеров для Джошуа готов компенсировать бывший двукратный претендент на титул WBC Луис Ортис (32-2, 27 КО).
"Я бы помог Джошуа. Я готов. Но считаю, что Усик не должен стать для него проблемой. Хотя, с другой стороны, на этом уровне любой боксёр может стать проблемой...", - заявил Ортис.
На прошлой неделе в WBO официально санкционировали бой между Джошуа и Усиком. У британца есть 10 дней, чтобы договориться с претендентом до назначения промоутерских торгов.
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