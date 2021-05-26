Бриггс: Усик для Джошуа не менее опасный, чем Фьюри

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в августе в Великобритании может провести бой чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Экс-чемпион мира в хэвивейте Шеннон Бриггс в интервью Sky Sports намекнул, что о легкой прогулке Джошуа может даже не мечтать.

"Как справиться с таким парнем, как Усик? Он же как Ломаченко, только в супертяжелом весе. С каждым раундом он будет только сильнее.

Джошуа нужно все решить на старте боя, иначе ему будет тяжело. Это опасный бой него. Не менее опасный, чем был бы против Фьюри", - сказал Бриггс.