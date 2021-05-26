  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бриггс: Усик для Джошуа не менее опасный, чем Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бриггс: Усик для Джошуа не менее опасный, чем Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Авторитетное мнение

Бриггс: Усик для Джошуа не менее опасный, чем Фьюри

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в августе в Великобритании может провести бой чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Экс-чемпион мира в хэвивейте Шеннон Бриггс в интервью Sky Sports намекнул, что о легкой прогулке Джошуа может даже не мечтать.

"Как справиться с таким парнем, как Усик? Он же как Ломаченко, только в супертяжелом весе. С каждым раундом он будет только сильнее.

Джошуа нужно все решить на старте боя, иначе ему будет тяжело. Это опасный бой него. Не менее опасный, чем был бы против Фьюри", - сказал Бриггс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик является не единственным претендентом на бой с Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Шеннон Бриггс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...