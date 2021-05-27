Шеннон Бриггс: Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBA Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.

"Фьюри, возможно, допустил ошибку. Если этот парень нокаутирует Фьюри, что тогда? А ведь это возможно. Будет четвёртый бой?

Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером. Представляете себе, что такое парень, который весит более 200 фунтов? С такими тощими ногами он не должен так сильно бить!" — приводит слова Бриггса Sky Sports.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.