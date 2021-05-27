  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Шеннон Бриггс: Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шеннон Бриггс: Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Возможно мы увидим и четвертый бой

Шеннон Бриггс: Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от третьего поединка с участием обладателя пояса WBA Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Бой Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля.

"Фьюри, возможно, допустил ошибку. Если этот парень нокаутирует Фьюри, что тогда? А ведь это возможно. Будет четвёртый бой?

Фьюри не может прохладно отнестись к бою с Уайлдером. Представляете себе, что такое парень, который весит более 200 фунтов? С такими тощими ногами он не должен так сильно бить!" — приводит слова Бриггса Sky Sports.

В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжёлом весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шеннон Бриггс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...