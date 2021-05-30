Хэйни победил Линареса единогласным решением судей и успешно защитил титул WBC

Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО) успешно защитил титул в поединке против мексиканца Хорхе Линареса (47-5; 29 КО).

Бой длился все 12 раундов и оказался не таким уж и простым для чемпиона. В привычной манере Хэйни действовал вторым номером, делая внимание на мощном джебе и хорошем передвижении по рингу. Линарес тоже не отставал, активно шел вперед и уверенно держал центр. Ровным поединок был до начала второй половины, дальше преимущество американца только росло, а возрастной мексиканец стал все заметнее подсаживаться.