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Хэйни победил Линареса единогласным решением судей и успешно защитил титул WBC

Бокс
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Заслуженный результат

Хэйни победил Линареса единогласным решением судей и успешно защитил титул WBC

UA-Футбол
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Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО) успешно защитил титул в поединке против мексиканца Хорхе Линареса (47-5; 29 КО).

Бой длился все 12 раундов и оказался не таким уж и простым для чемпиона. В привычной манере Хэйни действовал вторым номером, делая внимание на мощном джебе и хорошем передвижении по рингу. Линарес тоже не отставал, активно шел вперед и уверенно держал центр. Ровным поединок был до начала второй половины, дальше преимущество американца только росло, а возрастной мексиканец стал все заметнее подсаживаться.

По результатам 12 раундов единогласным решением судей победу одержал действующий чемпион мира (116-112; 116-112; 115-113).

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В статье: Хорхе Линарес Девин Хэйни
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