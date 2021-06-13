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Тайсон Фьюри: Я не уверен, что Джошуа не проигрывает Усику
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выразил мнение о том, что чемпион по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может проиграть украинцу Александру Усику ( 18-0, 13 КО). Его слова цитирует Daily Mail:
"Усик левша, умный, технически очень хороший. Он меньше, так как он бывший чемпион в тяжелом весе, но справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа.
Так что, хотя я абсолютно уверен в своей победе над Уайлдером, но я не уверен, что Эй Джей не проиграет свой бой" - сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Боб Арум
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