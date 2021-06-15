Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спарринг-партнер Джошуа: Усик перебоксирует Энтони
Экспертное мнение
Британский супертяж Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) поделился своими мыслями о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Джошуа для меня фаворит из-за его природных физических размеров, но это супербой, невероятный поединок с абсолютным чемпионом тяжёлого веса.
51 на 49 в пользу Джошуа — вот, как я это вижу. Невероятный поединок.
Усик может перебоксировать Джошуа. И он перебоксирует его, перебоксирует его в течение 12 раундов", - считает Аллен.
По неофициальной информации бой Джошуа – Усик состоится 18 или 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма или на Уэмбли.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю
- Одно слово - Шик! Лучший гол четвертого дня Евро-2020
- Лидерство Чехии, осечка Испании, травма Зубкова. Главные новости за 14 июня
- Падал от Кличко и Джошуа. Поветкин объявил об уходе из бокса
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей