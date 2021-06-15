Спарринг-партнер Джошуа: Усик перебоксирует Энтони

Британский супертяж Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) поделился своими мыслями о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Джошуа для меня фаворит из-за его природных физических размеров, но это супербой, невероятный поединок с абсолютным чемпионом тяжёлого веса.

51 на 49 в пользу Джошуа — вот, как я это вижу. Невероятный поединок.

Усик может перебоксировать Джошуа. И он перебоксирует его, перебоксирует его в течение 12 раундов", - считает Аллен.

По неофициальной информации бой Джошуа – Усик состоится 18 или 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма или на Уэмбли.