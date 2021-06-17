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Ломаченко показал постер боя с Накатани
Выглядит эффектно
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
На своей странице в Instagram украинец показал, как выглядит постер поединка.
Для Ломаченко бой с Накатани станет первым с момента поражения от Теофимо Лопеса за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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