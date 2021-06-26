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Ломаченко - Накатани: Текстовая онлайн-трансляция боя от UA-Футбол

Бокс
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Главное событие вечера

Ломаченко - Накатани: Текстовая онлайн-трансляция боя от UA-Футбол

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Дорогие любители бокса - спорта настоящих мужчин, UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию главного события вечера в Лас-Вегасе (США) - поединка между украинским легковесом, экс-чемпионом мира в трех категориях Василием Ломаченко (14-2; 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 10 КО).

Ориентировочное начало поединка - 27 июня 05:00 по киевскому времени.

Где смотреть Ломаченко - Накатани

Анализ боя Ломаченко - Накатани

Прогноз на бой Ломаченко - Накатани

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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