Видео нокаута в бою Ломаченко - Накатани

В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Ломаченко - Накатани: Как это было

Вашему вниманию видео нокаута (ESPN):

Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. ????



Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct