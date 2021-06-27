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Видео нокаута в бою Ломаченко - Накатани

Бокс
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Это было действительно жестко

Видео нокаута в бою Ломаченко - Накатани

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В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Ломаченко - Накатани: Как это было

Вашему вниманию видео нокаута (ESPN):

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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