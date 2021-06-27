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Видео нокаута в бою Ломаченко - Накатани
Это было действительно жестко
TOP Rank
В главном событии боксерского вечера в Лас-Вегасе (США) украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) техническим нокаутом
Вашему вниманию видео нокаута (ESPN):
Destruction all the way up until an incredibly convincing stoppage. ????— Top Rank Boxing (@trboxing) June 27, 2021
Yup, @VasylLomachenko looks healthy and back to form.#LomaNakatani | ESPN+ pic.twitter.com/IM0blPPpct
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