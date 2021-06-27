Лопес-старший: Бой против Ломаченко в декабре на Madison Square Garden

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший после победы украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Накатани сказал, что готов выпустить на бой-реванш против нашего спортсмена своего сына. Его слова цитирует ESPN:

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

"Думаю, что после Камбососа бой можно сделать и это будет самый большой бой в мире. Мы сможем сделать это в декабре в Madison Square Garden. У него рекорд там 6-0 и 6 нокаутов. Почему не сделать бой там? Но сначала мне нужно поговорить с моим сыном" - сказал он.

Ломаченко идею поддержал