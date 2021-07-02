Беллью: Бой с Усиком – очень-очень тяжелый для Джошуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился своими мыслями о громком бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), которому Беллью проиграл нокаутом в 2018 году.

"Бой для Джошуа тяжелый, чего врать. Очень-очень тяжелый. На самом деле, он стал еще сложнее после того, как Усик снова начал готовиться с отцом Ломаченко. Они разработают план, чтобы нейтрализовать все то, что Джошуа хорошо делает в ринге. Усик в этом хорош. Сначала он лишает тебя твоих сильных сторон, а затем навязывает свои. И все, ты проиграл.

Это реально опасный бой для Джошуа. Он будет лететь по очкам, но затем приспособится и нагонит Усика", - сказал Беллью.

Ожидается, что Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на домашнем стадионе Тоттенхэма.