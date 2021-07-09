Бетербиев: Если Джошуа проиграет Усику, то он слабый

Обладатель двух титулов в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) поделился своими мыслями о бое между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я думаю, если Джошуа настоящий тяжеловес, если он, я не знаю, серьезный боксер, – он должен разобраться с Усиком, в моем понимании. Усик – он не тяжеловес.

Я даю ему шанс, я не в том плане. Я в том плане, что это не так легко, как многие пророчат за него. Если Джошуа ему проиграет, – значит, он слабый боксёр. Я так думаю. У меня такое мнение", - сказал Бетербиев.

Бой между Джошуа и Усиком за три титула в супертяжелом весе должен пройти 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Тоттенхэма.