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Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве

Бокс
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Это было действительно жестко

Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) победил бывшего бойца UFC, ирландца российского происхождения Артема Лобова в рамках проекта Mahatch в поединке на голых кулаках.

Вашему вниманию видео-обзор боя:

Напомним, что Александр Усик продолжает подготовку к бою с Джошуа.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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