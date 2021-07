Ориентир для Хижняка. Четыре случая, когда украинские боксеры брали Олимпиаду

Бокс – один из шансов исправить печальную ситуацию Украины в медальном зачете Олимпийских игр, а главные надежды страны в Токио связаны с весовой категорией до 75 кг, где в статусе большого фаворита в ночь со среды на четверг стартует чемпион мира и Европы Александр Хижняк.

В ожидании дебюта Хижняка на Олимпиаде предлагаем вернуться в прошлое и освежить в памяти четыре золотых перформанса украинских боксеров на Олимпийских играх.

Кажется, уже даже самые юные поклонники украинского бокса в курсе, что за премьерным для Украины золотом на Олимпийских играх 1996 года вообще-то должен был ехать Виталий Кличко, но незадолго до старта Игр в Атланте будущий мэр Киева провалил допинг-тест и уступил «место в самолете» младшему брату Владимиру, который к тому моменту уже становился чемпионом мира среди военнослужащих и доходил до финала на чемпионате Европы.

А ведь поход за золотом Олимпийских игр для Владимира Кличко едва ли не оборвался в первом же бою! Украинец побывал в стоячем нокдауне в поединке с бронзовым призером чемпионата мира Лоуренсом Клей-Бэем и выиграл с минимальным преимуществом на судейских записках (10:8).

В четвертьфинале Кличко-младший быстро превратил в кровавое месиво лицо шведа Аттилы Левина (на профи-ринге встречался с Николаем Валуевым и Россом Пьюрити), выиграв нокаутом в первом раунде, а на полуфинальной стадии взял реванш у россиянина Алексея Лезина за поражение в финале последнего чемпионата Европы (4:1). Так вышло, что в аматорах Лезин выиграл у братьев Кличко 4 из 6 боев, но главный поединок все же остался за Украиной.

С последней преградой на пути к золоту Владимир Кличко разобрался без особых проблем – в финале будущий король супертяжелого дивизиона со счетом 7:3 побил Паэа Вольфграмма. К слову, спустя четыре года они пересекутся на профи-ринге – тот бой за вакантный титул WBC International Кличко-младший выиграет техническим нокаутом в первом раунде.

Владимир Кличко на Олимпиаде в Атланте стал первопроходцем для супертяжей из Европы. С тех пор европейцы не проиграли ни одной Олимпиады в хэвивейте, а по стопам великого украинца пошли и его бывшие соперники по профессиональному рингу Александр Поветкин и Энтони Джошуа.

Первый шаг к статусу одного из величайших боксеров-любителей в истории бокса Василий Ломаченко сделал в 2008 году, когда на Олимпиаде в Пекине катком проехался по всем представителям полулегкого веса.

Сама судьба благоволила планам Ломаченко, ведь уже в первом бою на Олимпийских играх слепой жребий свел Василия с Альбертом Селимовым – тем самым россиянином, который за год до Олимпиады нанес украинцу крайне спорное поражение в финале чемпионата мира в Чикаго и заставил его в отчаянии рыдать прямо на ринге.

Сатисфакция получилась очень убедительной – Ломаченко прогрел двигатель в первом раунде, а затем включил такие обороты, что никакому Селимову и не снилось. Особо доставил момент в середине третьего раунда, когда Василий зашел в угол и призвал Селимова атаковать – спустя годы он повторит эту фишку в бою с Мигелем Марриагой. 14:7 (а было 1:5!) – и Ломаченко отправляет главного конкурента закупаться сувенирами перед бесславным отправлением домой с пустыми руками.

После Селимова Ломаченко выиграл три следующих боя с суммарным счетом 35:5, а в финале украинцу понадобилось чуть меньше двух минут, чтобы нокаутом разгромить Джелькира Кедафи.

11 years ago today, Lomachenko destroyed Khedafi Djelkhir in just one round to become the 2008 Olympic Featherweight champion. #Boxing pic.twitter.com/QA5oXkR9lH