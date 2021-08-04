Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Билеты на бой Усик - Джошуа были проданы за сутки
Поединок запланирован на сентябрь
Фото: instagram.com
Билеты на бой между украинским боксёром Александром Усиком и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа были раскуплены за сутки после старта продаж.
Об этом объявил "инстаграм" промоутерской компании Matchroom Boxing. Стоимость билетов составляла от 40 фунтов до 2 000 фунтов. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Сообщалось, что бой смогут посетить более 60 тысяч зрителей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Яремчук не полетел с Бенфикой на матч против Спартака
- СМИ: Луческу перенес операцию в Киеве
- "Фарм-клуб непримиримых соперников". Болельщики Черноморца обратились к мэру Одессы
- Экс-соперник Усика отметился шикарным нокаутом. ВИДЕО
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...