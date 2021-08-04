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Билеты на бой Усик - Джошуа были проданы за сутки

Бокс
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Поединок запланирован на сентябрь

Билеты на бой Усик - Джошуа были проданы за сутки

Фото: instagram.com

Новина українською

Билеты на бой между украинским боксёром Александром Усиком и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа были раскуплены за сутки после старта продаж.

Об этом объявил "инстаграм" промоутерской компании Matchroom Boxing. Стоимость билетов составляла от 40 фунтов до 2 000 фунтов. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Сообщалось, что бой смогут посетить более 60 тысяч зрителей.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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