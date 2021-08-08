Алина Шатерникова о поражении Хижняка: Я все еще плачу

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, бывшая спортсменка Алина Шатерникова прокомментировала поражение украинца Александра Хижняка в финале ОИ 2020. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук:

"Я все еще рыдаю. Я не могу понять, как и почему это произошло. Мальчишка, который шел к мечте своей жизни, который отказался от всего многообразия жизни ради этой мечты. Который тренировался, тренировался и жил только тренировками. Он делал все, чтобы стать лучше, чтобы побеждать в поединках.

Если бы это был Голливудский сценарий с такой развязкой, это круто. С точки зрения спортивной "режиссуры" то, что произошло, лично для меня - страшный сон.

Благодаря третьему раунду в полуфинале Саша забрал победу, а в финале третий раунд принес ему поражение. Это несправедливая штука с точки зрения спортивной судьбы. Но произошло то, что произошло.

Мы понимаем, что, наверное, рано или поздно это должно было случиться. Но лучше поздно. Я раньше в своих интервью говорила, что, на мой взгляд, Саша в своих поединках игнорирует защитные действия. А бокс, прежде всего, это искусство защиты и самообороны. Ему будет трудно пережить это поражение в финале Олимпийских игр" - написала она.