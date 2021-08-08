  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Алина Шатерникова о поражении Хижняка: Я все еще плачу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алина Шатерникова о поражении Хижняка: Я все еще плачу

Бокс
(1 голосов)

Действительно, в это трудно поверить

Алина Шатерникова о поражении Хижняка: Я все еще плачу

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины, бывшая спортсменка Алина Шатерникова прокомментировала поражение украинца Александра Хижняка в финале ОИ 2020. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук:

"Я все еще рыдаю. Я не могу понять, как и почему это произошло. Мальчишка, который шел к мечте своей жизни, который отказался от всего многообразия жизни ради этой мечты. Который тренировался, тренировался и жил только тренировками. Он делал все, чтобы стать лучше, чтобы побеждать в поединках.

Если бы это был Голливудский сценарий с такой развязкой, это круто. С точки зрения спортивной "режиссуры" то, что произошло, лично для меня - страшный сон.

Благодаря третьему раунду в полуфинале Саша забрал победу, а в финале третий раунд принес ему поражение. Это несправедливая штука с точки зрения спортивной судьбы. Но произошло то, что произошло.

Мы понимаем, что, наверное, рано или поздно это должно было случиться. Но лучше поздно. Я раньше в своих интервью говорила, что, на мой взгляд, Саша в своих поединках игнорирует защитные действия. А бокс, прежде всего, это искусство защиты и самообороны. Ему будет трудно пережить это поражение в финале Олимпийских игр" - написала она.

Украина завершила выступление на Олимпийских играх 2020

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хижняк Алина Шатерникова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...