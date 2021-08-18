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Красюк: В Усика такой же размах рук, как и у Мохаммеда Али

Бокс
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Промоутер ответил всем критикам украинца

Красюк: В Усика такой же размах рук, как и у Мохаммеда Али

Новина українською

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, ответил скептикам своего подопечного, которые не верят, что Усик достаточно габаритен, чтобы считаться тяжеловесом. С этой целью Красюк сравнил украинского боксёра с легендарным Мохаммедом Али.

"Для тех, кто не считает Усика тяжеловесом — у Александра такие же габариты, тот же вес и размах рук, что и у его кумира — Мохаммеда Али. Кто-нибудь может сказать, что Али не был настоящим тяжеловесом?» — приводит слова Красюка MyBettingSites.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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