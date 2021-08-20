Бетербиев узнал имя следующего соперника

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) проведет бой с обязательным претендентом Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).

Стороны должны согласовать все детали боя до 17 сентября. В противном случае в WBC объявят о промоутерских торгах.

Бетербиев с момента победы в объединительном бою над украинцем Александром Гвоздиком провел лишь одну защиту своих поясов – в марте россиянин досрочно разобрался с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом.

Что касается Брауна, то претендент после поражения от Жана Паскаля в апреле этого года разобрался с россиянином Денисом Грачевым.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!