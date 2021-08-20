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Бетербиев узнал имя следующего соперника
Так себе вариант
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) проведет бой с обязательным претендентом Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).
Стороны должны согласовать все детали боя до 17 сентября. В противном случае в WBC объявят о промоутерских торгах.
Бетербиев с момента победы в объединительном бою над украинцем Александром Гвоздиком провел лишь одну защиту своих поясов – в марте россиянин досрочно разобрался с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом.
Что касается Брауна, то претендент после поражения от Жана Паскаля в апреле этого года разобрался с россиянином Денисом Грачевым.
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