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Бетербиев узнал имя следующего соперника

Бокс
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Так себе вариант

Бетербиев узнал имя следующего соперника

Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) проведет бой с обязательным претендентом Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).

Стороны должны согласовать все детали боя до 17 сентября. В противном случае в WBC объявят о промоутерских торгах.

Бетербиев с момента победы в объединительном бою над украинцем Александром Гвоздиком провел лишь одну защиту своих поясов – в марте россиянин досрочно разобрался с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом.

Что касается Брауна, то претендент после поражения от Жана Паскаля в апреле этого года разобрался с россиянином Денисом Грачевым.

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В статье: Бокс Артур Бетербиев
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