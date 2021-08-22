Пакьяо скорее всего завершил карьеру

Филиппинский легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо (62-8-2; 39 КО) после проигрыша американцу Йорденису Угасу (27-4, 12 КО) сообщил, что скорее всего завершит карьеру после этого поединка.

"Я сегодня выступил не на все 100 процентов. Дело в том, что во втором и третьем раунде у меня начало сводить ноги. Если бы не это, то я считаю, что выиграл бы поединок, если бы мог двигаться из стороны в сторону, контратаковать его.

Что касается фактора возраста в этом бою, то он сыграл большую роль. И судороги тоже. Я совсем не жалею о том, что принял это поединок, я боксер и я должен драться с лучшими, это моя работа.

На данный момент у меня в голове мысли о завершении карьеры, скорее всего. Не уверен пока. Если в процентах, то 60 на 40. Дело в том, что в душе я хочу продолжать боксировать, выходить на ринг, но нужно учитывать то, что мое тело уже не молодеет, я подвергаю его тренировкам уже на протяжении многих лет.

Также у меня много работы на родине, на Филиппинах. Я должен и хочу помогать своему народу, хочу быть для них настоящим примером как в ринге, так и за его пределами. Это моя цель" - сказал он.