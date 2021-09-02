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Тэйлор проведет бой с небитым британцем
Один из лучших боксеров современности получил соперника
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Джош Тэйлор (18-0, 13 КО) вернется на ринг 18 декабря в Глазго, а его соперником станет обязательный претендент по линии WBO Джек Кэттеролл (25-0, 13 КО).
Бой с Кэттероллом станет для Тэйлора первым с момента победа над Хосе Рамиресом, после боя с которым шотландец собрал в своих руках все титулы в весовой категории до 63,5 кг.
«Вернусь к большим боям после победы над Кэттероллом. Он хорош, но у меня нет сомнений, что я побью его», - цитирует Тэйлора Boxing News 24.
Джош Тэйлор в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории занимает пятое место.
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