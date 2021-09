Джошуа vs Усик: гид по главному бою года

По материалам Daily Mail

Будущее Александра Усика в супертяжелом весе оставалось крайне туманным ровно до тих пор, пока Деонтей Уайлдер в суде не доказал свое право на третий бой с Тайсоном Фьюри, чем сорвал практически подтвержденную сделку по бою «Цыганского короля» с Энтони Джошуа за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Фьюри переключился на Уайлдера, а Джошуа не оставалось ничего другого, как принять бой с Усиком, который благодаря своим заслугам в тяжелом дивизионе получил от WBO статус обязательного претендента на поединок с уроженцем Уотфорда.

Хотя возможности Усика в супертяжелом весе все еще остаются неизведанной территорией даже после боев украинца с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, бой с Джошуа обещает стать крупнейшим событием года в профессиональном боксе.

Ниже – все то, что необходимо знать о столкновении двух олимпийских чемпионов в Лондоне в последнюю субботу сентября.

Когда Джошуа и Усик выйдут на ринг? Где пройдет бой?

Бой за три титула в супертяжелом весе (WBA, WBO и IBF) между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится в субботу, 25 сентября, на 62-тысячной футбольной арене Тоттенхэма в Лондоне. Все билеты давно проданы – будет аншлаг.

