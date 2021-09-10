Джошуа vs Усик: гид по главному бою года

По материалам Daily Mail

Будущее Александра Усика в супертяжелом весе оставалось крайне туманным ровно до тих пор, пока Деонтей Уайлдер в суде не доказал свое право на третий бой с Тайсоном Фьюри, чем сорвал практически подтвержденную сделку по бою «Цыганского короля» с Энтони Джошуа за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Фьюри переключился на Уайлдера, а Джошуа не оставалось ничего другого, как принять бой с Усиком, который благодаря своим заслугам в тяжелом дивизионе получил от WBO статус обязательного претендента на поединок с уроженцем Уотфорда.

Хотя возможности Усика в супертяжелом весе все еще остаются неизведанной территорией даже после боев украинца с Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой, бой с Джошуа обещает стать крупнейшим событием года в профессиональном боксе.

Ниже – все то, что необходимо знать о столкновении двух олимпийских чемпионов в Лондоне в последнюю субботу сентября.

Когда Джошуа и Усик выйдут на ринг? Где пройдет бой?

Бой за три титула в супертяжелом весе (WBA, WBO и IBF) между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится в субботу, 25 сентября, на 62-тысячной футбольной арене Тоттенхэма в Лондоне. Все билеты давно проданы – будет аншлаг.

????IT'S GONNA BE WILD!????????@anthonyjoshua says there won't be an empty seat in the Tottenham Hotspur stadium... and he cannot wait for September 25th #JoshuaUsyk pic.twitter.com/awVjGBlwSV

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 2, 2021

Джошуа давно облюбовал крупнейшие футбольные арены Туманного Альбиона. Владимира Кличко в апреле 2017-го британец нигерийского происхождения остановил на глазах у 90 тысяч фанатов на Уэмбли, а Карлоса Такама и Джозефа Паркера побил на не менее роскошном стадионе Миллениум в Кардиффе.

Усик также знаком с атмосферой футбольных стадионов, но не в таких масштабах. Украинец на начальном этапе карьеры в профи боксировал на Арене Львов, а в прошлом году приезжал на Уэмбли на бой с Дереком Чисорой. Как вы понимаете, во времена пандемии COVID-19 это был далеко не тот Уэмбли, который принимал блокбастер Джошуа – Кличко.

А где и когда смотреть?

У таких масштабных поединков традиционно плавающее время начала. Андеркард перед боем Джошуа – Усик стартует в 20:00 по киевскому времени, а главное событие вечера бокса в Лондоне начнется не ранее 23:30.

В Украине эксклюзивными правами на трансляцию боя Джошуа и Усика обладает медиасервис MEGOGO. Времена бесплатного спорта давно позади – теперь даже в Украине за легальный просмотр мегафайта придется заплатить.

Цена просмотра для обладателей «Максимальной» подписки составляет 29 гривен. Для остальных пользователей MEGOGО – 99 гривен.

Что касается Великобритании, то бой Джошуа – Усик по цене 24,95 фунта покажет Sky Sports Box Office.

Альтернативный вариант следить за событиями в Лондоне 25 сентября – текстовая трансляция на UA-Футбол.

А кто еще будет драться в андеркарде?

На разогрев у Джошуа и Усика промоутерская компания Matchroom Boxing поставила пять боев:

Лоуренс Околи – Дилан Прасович (бой за пояс WBO в первом тяжелом весе)

Кэмпбелл Хаттон – Изан Дура

Каллум Смит – Ленин Кастильо

Максим Продан – Флориан Марку

Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров.

Украинские СМИ также сообщают, что в андеркарде поединка Джошуа – Усик выступит Даниэль Лапин, однако у 24-летнего полутяжеловеса из Киева по данным BoxRec до сих пор нет соперника, а его имя не фигурирует в списках участников вечера бокса в Лондоне.

Что Джошуа и Усик говорят перед боем?

Энтони Джошуа и Александр Усик никогда не были фанатами грубого трэш-тока – раскрутка боя проходит исключительно в уважительной и спокойной обстановке.

Общий промоутер двух боксеров Эдди Хирн еще полтора месяца назад обещал совместную пресс-конференцию Усика и Джошуа, однако из-за ограничений британского правительства Александр не стал прерывать свой тренировочный лагерь ради поездки в Великобританию, где даже Криштиану Роналду посадили на 5-дневный карантин после возвращения в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. Терять пять дней подготовки ради ответов на заезженные вопросы – тут к Усику претензий быть не может.

За Усика в британских СМИ отдувается промоутер Александр Красюк, а вот Джошуа постоянно находится в центре внимания местной прессы. Британец понимает, что его задача нейтрализовать превосходство Усика в работе ног, но оттачивает не только удары, но и свою ментальность, чтобы быть готовым противостоять непобежденному сопернику и на этом фронте.

Mind games ????♟ pic.twitter.com/JapZdUuu0H

— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 11, 2021

«На 100% Усик будет самым сильным соперником.

Работа ног Усика делает его хитрым противником. Движение также означает, что вы тоже никогда не позволите попасть по себе.

Концентрация – это когда вы планируете нанести удар, фиксируетесь, а затем делаете движение. Вы должны убедиться, что ваш мозг работает. Это может быть психологически утомительно, поэтому я обостряю ум, чтобы я мог сконцентрироваться на все 12 раундов.

Кроме того, я тренируюсь в умении ударить четыре раза подряд, а не один раз. Можно быть агрессивным, загонять соперника в угол. Можно не торопиться, быть умным, а затем вырубить его.

Тренируюсь в этом лагере так, будто мне предстоит 15-раундовый бой».

Пока Усик отмалчивается, Красюк сравнивает уроженца украинского Симферополя с самим Мухаммедом Али.

«Реванш не обязательно включать в условия претендентского боя. Но мы приняли очень справедливые условия, чтобы согласиться на это.

Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой, потому что его настрой будет еще более благоприятным после того, как он выиграет первый.

Для тех, кто не видит очевидной реальности, что Усик – супертяжеловес – Усик такого же размера, веса, как и его кумир – величайший Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не был настоящим супертяжеловесом?».

А что считают букмекеры?

Энтони Джошуа после шокирующего поражения от Энди Руиса летом 2019 года подобно своему учителю Владимиру Кличко сделал правильные выводы и перешел к более осторожному стилю с акцентом на доминирование за счет природных данных. Такой подход помог Джошуа в реванше без проблем побить Руиса единогласным решением судей и зрелищно разобраться с Кубратом Пулевым.

При всем уважении к 41-летнему Владимиру Кличко, нет сомнений, что Джошуа на профи-ринге еще никогда не сталкивался с боксером уровня Александра Усика. Неудобный стиль, великолепный любительский бэкграунд и беспрецедентный опыт доминирования в тяжелом весе – у Усика есть все, чтобы организовать для Джошуа сложнейшее испытание в карьере.

Usyk with all his sparring partners #JoshuaUsyk #boxing pic.twitter.com/xcveU9VOoE

И все же букмекеры своими котировками прямо говорят о том, что супертяжелый вес – это не та территория, где можно игнорировать заметное преимущество одного боксера над другим в силе и размахе рук.

William Hill оценивает победу Джошуа коэффициентом 1,36, а Усика – 3,00. Ничья – 21,0.

Букмекеры не верят, что украинец способен досрочно остановить чемпиона. На победу Усика нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией соперника дают 8,00. Для Джошуа аналогичный сценарий оценивается коэффициентом 1,91.

Несмотря на то, что хозяином ринга будет Джошуа, шансы Усика выиграть на судейских записках повыше (3,75 против 4,33).