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Холіфілд програв Белфорту ТКО у першому раунді
Ось таке повернення
фото - boxingscene.com
Легенда суперважкого дивізіону, американець Евандер Холіфілд програв у першому поєдинку після повернення на ринг. У головній події боксерського вечора в Голівуді (США) він поступився екс-чемпіону UFC в напівважкій вазі Вітору Белфорту.
Бій завершився у першому ж раунді технічним нокаутом для Холіфілда.
Нагадаємо, що раніше Теофімо Лопес
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