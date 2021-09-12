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Холіфілд програв Белфорту ТКО у першому раунді

Бокс
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Ось таке повернення

Холіфілд програв Белфорту ТКО у першому раунді

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Легенда суперважкого дивізіону, американець Евандер Холіфілд програв у першому поєдинку після повернення на ринг. У головній події боксерського вечора в Голівуді (США) він поступився екс-чемпіону UFC в напівважкій вазі Вітору Белфорту.

Бій завершився у першому ж раунді технічним нокаутом для Холіфілда.

Нагадаємо, що раніше Теофімо Лопес заявив, що не дасть реванш Ломаченку.

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В статье: Эван Холифилд Виктор Белфорт
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