Холифилд заявил о намерении сразиться с Тайсоном

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд после проигрыша Витору Белфорту ТКО сообщил, что хочет выйти на ринг против своего соотечественника Майка Тайсона. Его слова цитирует Fightnews:

"Я не смог отскочить, как раньше. Я позволил ему приблизиться. Но он сильный, он опустил меня, но я не очень пострадал. Мне совсем не больно. Да, я все еще заинтересован в битве с Майком Тайсоном" - сказал Эвандер.