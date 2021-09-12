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Холифилд заявил о намерении сразиться с Тайсоном

Бокс
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Холифилд заявил о намерении сразиться с Тайсоном

фото - talksport.com

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд после проигрыша Витору Белфорту ТКО сообщил, что хочет выйти на ринг против своего соотечественника Майка Тайсона. Его слова цитирует Fightnews:

"Я не смог отскочить, как раньше. Я позволил ему приблизиться. Но он сильный, он опустил меня, но я не очень пострадал. Мне совсем не больно. Да, я все еще заинтересован в битве с Майком Тайсоном" - сказал Эвандер.

Напомним, что ранее Джошуа прокомментировал подготовку к поединку с Усиком.

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В статье: Майк Тайсон Эван Холифилд
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