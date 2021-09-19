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Василий Ломаченко: Я верю в Усика, он имеет очень большой шанс
Комментарий украинца
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Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассказал о своем фаворите в поединке Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:
"Конечно, я верю в Усика. Он имеет очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень-очень интересный бой.
Джошуа гораздо больше? Что ж, зато Александр намного быстрее" - сказал он.
Напомним, что ранее Matchroom
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