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Василий Ломаченко: Я верю в Усика, он имеет очень большой шанс

Бокс
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Василий Ломаченко: Я верю в Усика, он имеет очень большой шанс

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UA-Футбол
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Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассказал о своем фаворите в поединке Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:

"Конечно, я верю в Усика. Он имеет очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень-очень интересный бой.

Джошуа гораздо больше? Что ж, зато Александр намного быстрее" - сказал он.

Напомним, что ранее Matchroom опубликовали видео подготовки Усика к бою против Джошуа.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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