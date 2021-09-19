Василий Ломаченко: Я верю в Усика, он имеет очень большой шанс

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) рассказал о своем фаворите в поединке Усик - Джошуа. Его слова цитирует SkySports:

"Конечно, я верю в Усика. Он имеет очень большой шанс. Но это не будет легко, потому что Джошуа также знает, что ему нужно делать в ринге. Он знает, как боксировать. Это будет очень-очень интересный бой.

Джошуа гораздо больше? Что ж, зато Александр намного быстрее" - сказал он.