Мэнни Пакьяо официально выдвинули кандидатом на пост президента Филиппин

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут на пост кандидата в президенты Филиппин. Об этом сообщает издание Inquirer.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях номинирован фракцией правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинский демократическая партия - Сила народа).

It's official: Senator Manny Pacquiao is running for president in the 2022 national elections.https://t.co/WywBvj8AXJ pic.twitter.com/QZynYFKd8l — Inquirer (@inquirerdotnet) September 19, 2021

Отметим, что свой крайний (и похоже последний) поединок на профи-ринге Пакьяо провел 22 августа, проиграв Йорденису Угасу единогласным решением судей.

С 2016 Мэнни занимает должность сенатора.