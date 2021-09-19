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Мэнни Пакьяо официально выдвинули кандидатом на пост президента Филиппин

Бокс
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Поблагодарим великого за карьеру

Мэнни Пакьяо официально выдвинули кандидатом на пост президента Филиппин

UA-Футбол
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Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут на пост кандидата в президенты Филиппин. Об этом сообщает издание Inquirer.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях номинирован фракцией правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинский демократическая партия - Сила народа).

Отметим, что свой крайний (и похоже последний) поединок на профи-ринге Пакьяо провел 22 августа, проиграв Йорденису Угасу единогласным решением судей.

С 2016 Мэнни занимает должность сенатора.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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