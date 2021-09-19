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Мэнни Пакьяо официально выдвинули кандидатом на пост президента Филиппин
Поблагодарим великого за карьеру
Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут на пост кандидата в президенты Филиппин. Об этом сообщает издание Inquirer.
Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях номинирован фракцией правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинский демократическая партия - Сила народа).
It's official: Senator Manny Pacquiao is running for president in the 2022 national elections.https://t.co/WywBvj8AXJ pic.twitter.com/QZynYFKd8l— Inquirer (@inquirerdotnet) September 19, 2021
Отметим, что свой крайний (и похоже последний) поединок на профи-ринге Пакьяо провел 22 августа, проиграв Йорденису Угасу единогласным решением судей.
С 2016 Мэнни занимает должность сенатора.
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