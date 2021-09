Мэнни Пакьяо официально выдвинули кандидатом на пост президента Филиппин

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут на пост кандидата в президенты Филиппин. Об этом сообщает издание Inquirer.

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях номинирован фракцией правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинский демократическая партия - Сила народа).

It's official: Senator Manny Pacquiao is running for president in the 2022 national elections.https://t.co/WywBvj8AXJ pic.twitter.com/QZynYFKd8l