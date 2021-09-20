Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне на 60-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм встретится с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Официальный транслятор боя Джошуа – Усик в Украине – медиасервис MEGOGO.

Цена просмотра для обладателей подписок «Максимальная» или «Спорт» составляет 29 гривен. Для остальных пользователей MEGOGО – 49 гривен по предварительному заказу или 99 гривен в день боя.

Акционная цена доступна при покупке на сайте MEGOGO и в приложении на Smart TV, кроме устройств на базе Android, Android TV и iOS.

Трансляция из Лондона начнется в субботу в 22:00 по киевскому времени. Джошуа и Усик выйдут на ринг ориентировочно в 00:00 по киевскому времени.

Следите за текстовой трансляцией на UA-Футбол, чтобы не пропустить начало главного поединка года в мировом боксе!

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!