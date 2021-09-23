Усику по зубам расстроить планы Джошуа

Оригинал статьи – Скотт Гилфорд, Boxing News 24

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Александр Усик (18-0, 13 КО) в субботу вечером выйдет на ринг стадиона в Тоттенхэме, чтобы вырвать из рук Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Джошуа накануне подписал пожизненный контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing. Уже в субботу Эдди Хирн может пожалеть об этом жесте доверия, если Усик организует для Джошуа то, с чем британец неожиданно столкнулся летом 2019 года в Нью-Йорке, когда нокаутом проиграл Энди Руису.

Will he leave London a heavyweight world champ? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/XF7oL5bdTA — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2021

Некоторые считают Усика очередной жертвой для доминирующего чемпиона из Уотфорда, промежуточным барьером на пути к долгожданному объединительному мегафайту с Тайсоном Фьюри, забывая, что в рукаве у олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира в крузервейте может быть несколько козырных карт, которые он явит миру в субботу вечером. И это может плохо кончиться для Джошуа.

Усик знает, как переиграть Джошуа, потому что он и раньше бил больших парней, а в данном случае у него есть всё, чтобы разыграть на ринге свое главное преимущество в выносливости.

Кажется, Джошуа в стиле позднего Владимира Кличко после поражения от Руиса стал намного более рациональным и прагматичным бойцом, но Усик хорошо знаком и с таким стилем.

У Усика есть хороший шанс

«Есть у Усика шанс одолеть Джошуа? У него очень хороший шанс. Считаю Джошуа явным фаворитом, но Усик очень хитер», - рассуждает эксперт бокса Гарет Дэвис в интервью iFL TV.

«Усик – левша, а это может доставить проблемы Энтони Джошуа. И он никогда не проигрывал в профессионалах, он опытен. Да, он меньше ростом, но, возможно, у него повыше скорость рук.

Вопрос в том, сможет ли он поймать Джошуа, потому что я думаю, что Энтони будет оказывать на него давление в этом бою. Думаю, Усик будет прижиматься к канатам, поэтому Джошуа не придется его догонять, но ему нужно будет оказывать давление.

Я не могу предвидеть, что Джошуа победит в 12-раундовом бою, но никогда не знаешь, что произойдет. Возможно, Усик не станет драться и будет организовывать небольшие взрывы. Он серьезный соперник. Он не побеждён, поэтому относитесь к нему серьезно.

Усик – олимпийский чемпион, за его плечами потрясающая родословная. Он раньше дрался с большими парнями вроде Джо Джойса. Он выглядел немного неубедительно в своей карьере в супертяжелом весе, но это шанс всей его жизни», - заключил Дэвис.

Конечно, Джошуа может проиграть. Мы уже видели, как он проигрывал Энди Руису, и никто не знает, как бы сложился бой-реванш, если бы мексиканец оставался в тонусе после головокружительного успеха, а не объедался на вечеринках.

Как Руис нокаутировал Джошуа, так и Усик способен на это. Интересно, что в таком случае предпримет британец – хватит ли ему разума отказаться от идеи реванша или он будет упорно настаивать на повторном бою с Усиком?

У Джошуа есть уязвимые места

«Я несколько раз общался с Джошуа во время подготовки – он очень-очень серьезно относится к бою. Там достаточно опасных моментов, благодаря которым Усик может выиграть этот бой», - отмечает Дэвис.

«Не думаю, что это произойдет, потому что Джошуа достаточно хорош. В своих двух последних боях он доказал это, но у него всегда есть слабые места.

Боксу нужен большой бой на стадионе. А то сейчас дерутся только легенды и ютуберы. Боксу нужно что-то такое значимое. Джошуа против Усика – один из самых больших боев. Настоящий боксерский поединок».

Мы неоднократно видели уязвимые места Джошуа на протяжении многих лет, поэтому никто не должен удивляться, если в субботу вечером британец снова расстанется со своими титулами. Джошуа уязвим так же, как раньше был уязвим Владимир Кличко.

Подбородок и выносливость всегда подвергают Джошуа опасности быть побежденным любым тяжеловесом в дивизионе. Да, Джошуа может победить ветеранов, таких как 40-летний Кубрат Пулев, но он находится в опасности против таких бойцов, как Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри и Филип Хргович.