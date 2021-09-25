Дерек Чисора: Гарантирую вам, что Усик ляжет

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) уверен в победе своего соотечественника, чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в поединке против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует ВВС:

Текстовая трансляция боя

"У Джошуа есть нокаутирущая мощь, а у Усика ее нет. Бой может длиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него" - сказал Дерек.