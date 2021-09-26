Усик снова творит историю: Третий боец, ставший чемпионом мира в крузерах и супертяжах

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) вписал свое имя в историю мирового бокса еще одним достижением.

Украинец стал третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе. Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.