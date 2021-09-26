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Усик снова творит историю: Третий боец, ставший чемпионом мира в крузерах и супертяжах
Браво, Александр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после
Украинец стал третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе. Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.
Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.
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