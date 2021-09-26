  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик снова творит историю: Третий боец, ставший чемпионом мира в крузерах и супертяжах
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик снова творит историю: Третий боец, ставший чемпионом мира в крузерах и супертяжах

Бокс
(1 голосов)

Браво, Александр

Усик снова творит историю: Третий боец, ставший чемпионом мира в крузерах и супертяжах

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) вписал свое имя в историю мирового бокса еще одним достижением.

Украинец стал третьим боксером в истории, который сначала завоевал чемпионский титул в тяжелом весе, а после этого - в супертяжелом весе. Ранее это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Усик стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.

Усик - Джошуа: Как это было

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...