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Виталий Кличко подарил пояс WBC Александру Усику
Мэр Киева ещё раз поздравил украинца с победой
Фото: пресс-служба Виталия Кличко
Знаменитый боксёр Виталий Кличко, сейчас работающий мэром Киева, вновь поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа. Кличко подарил Усику пояс чемпиона по версии WBC.
"Я ещё раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал четыре чемпионских пояса в тяжёлом весе, но пояса WBC у тебя пока нет. Ты обязательно его завоюешь! А пока я дарю тебе первый пояс WBC с большим украинским флагом, изготовленный специально для конгресса, который проходил в Киеве в 2018 году. Для удачи и мотивации! Таким поясом владел и твой кумир — Мохаммед Али", — сказал Кличко.
Усик победил Джошуа единогласным судейским решением. В заключительном раунде украинец едва не нокаутировал Энтони.
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