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Бой Бетербиев – Браун официально подтвержден
Россиянин снова в деле
фото - The Ring
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) 17 декабря в Монреале проведет защиту титулов в бою с американцем Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).
Браун в рейтинге BoxRec среди боксеров полутяжелого веса занимает седьмое место. Единственное поражение в карьере боксер из Нью-Джерси потерпел в августе 2019 года в бою с Жаном Паскалем.
Артур Бетербиев с момента победы в объединительном бою над украинцем Александром Гвоздиком в октябре 2019 года провел лишь одну защиту своих поясов – в марте текущего года россиянин досрочно разобрался с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом.
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