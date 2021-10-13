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Бой Бетербиев – Браун официально подтвержден

Бокс
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Россиянин снова в деле

Бой Бетербиев – Браун официально подтвержден

фото - The Ring

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) 17 декабря в Монреале проведет защиту титулов в бою с американцем Маркусом Брауном (24-1, 16 КО).

Браун в рейтинге BoxRec среди боксеров полутяжелого веса занимает седьмое место. Единственное поражение в карьере боксер из Нью-Джерси потерпел в августе 2019 года в бою с Жаном Паскалем.

Артур Бетербиев с момента победы в объединительном бою над украинцем Александром Гвоздиком в октябре 2019 года провел лишь одну защиту своих поясов – в марте текущего года россиянин досрочно разобрался с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом.

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В статье: Бокс Артур Бетербиев
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