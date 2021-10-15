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Промоутер рассказал, когда Усик может провести бой за статус абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Придется ждать

Промоутер рассказал, когда Усик может провести бой за статус абсолютного чемпиона мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Top Rank Боб Арум в комментарии Fight Hub TV озвучил ориентировочную дату боя за статус абсолютного чемпиона мира. На данный момент титулы в хэвивейте сосредоточены в руках двух боксеров – украинца Александра Усика (WBA, WBO, IBF и IBO) и британца Тайсона Фьюри (WBC).

"Это зависит от того, когда Джошуа и Усик проведут свой бой. Думаю, они подождут до четвертого апреля.

Фьюри снова будет драться в марте или апреле. Тогда мы можем посмотреть в сентябре или октябре на бой за звание абсолютного чемпиона мира", - сказал Арум.

Бой-реванш между Джошуа и Усиком официально еще не подтвержден. Что касается Фьюри, то британец в следующем поединке, вероятней всего, встретится с Диллианом Уайтом, если тот 30 октября в бою с Отто Валлиным сохранит в руках пояс «временного» чемпиона WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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