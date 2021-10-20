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Уайт получил травму – бой с Валлином отменен
Плохие новости для фанатов бокса
фото - boxingscene.com
Как сообщает The Sun, «временный» чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в процессе подготовки к бою с Отто Валлином (22-1, 14 КО) получил травму плеча. Источник отмечает, что Уайт травмировался во время тренировочного лагеря в Португалии.
В то же время местные СМИ не исключают, что Уайт намеренно сорвал бой против шведа, чтобы не рисковать возможным поединком с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО).
Уайт и Валлин должны были выяснить сильнейшего 30 октября в Лондоне. На данный момент неизвестно, будет ли назначена новая дата поединка.
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