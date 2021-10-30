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Эдди Хирн: У Фьюри не будет проблем с Уайтом
А дальше – на победителя Усик – Джошуа
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущее чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:
"У Фьюри не будет проблем с Диллианом Уайтом. Он верит, что выиграет бой с Уайтом, а затем встретится с победителем реванша Джошуа - Усик.
Фьюри должен принять это сражение с Уайтом. Тайсон заработает много денег, потому что он продаст стадион и миллион платных трансляций. Конечно, если Фьюри не решит, что ему нужен отпуск. В команде Тайсона уже сказали, что он не получит статус франчайзингового чемпиона.
Естественно, чемпион должен проводить обязательные защиты. Джошуа проводил обязательные защиты против Поветкина, Пулева и Усика. Вы просто должны защищать свой пояс, это ваша работа" – сказал он.
Напомним, ранее Александр Усик
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