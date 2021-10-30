  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: У Фьюри не будет проблем с Уайтом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: У Фьюри не будет проблем с Уайтом

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

А дальше – на победителя Усик – Джошуа

Эдди Хирн: У Фьюри не будет проблем с Уайтом

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущее чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"У Фьюри не будет проблем с Диллианом Уайтом. Он верит, что выиграет бой с Уайтом, а затем встретится с победителем реванша Джошуа - Усик.

Фьюри должен принять это сражение с Уайтом. Тайсон заработает много денег, потому что он продаст стадион и миллион платных трансляций. Конечно, если Фьюри не решит, что ему нужен отпуск. В команде Тайсона уже сказали, что он не получит статус франчайзингового чемпиона.

Естественно, чемпион должен проводить обязательные защиты. Джошуа проводил обязательные защиты против Поветкина, Пулева и Усика. Вы просто должны защищать свой пояс, это ваша работа" – сказал он.

Напомним, ранее Александр Усик поделился с болельщиками милым фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...