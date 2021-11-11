Хирн: Джошуа страстно желает избить Усика

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн рассказал, с каким настроем британец готовится к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО), отобравшим у него титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

"Все, что я слышу сейчас из уст Джошуа, говорит мне только лишь об одном. Он не просто хочет победить. Он страстно этого желает.

Он не просто хочет победить. Он хочет избить Усика. Да, именно этого настроя и не хватало ему в преддверии первого боя. Да, сейчас он чертовски зол. И это хорошая новость", - сказал Хирн.

Первый бой с Усиком в сентябре текущего года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма Джошуа проиграл единогласным решением судей, а реванш ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.