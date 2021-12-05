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Усик подтвердил, что вероятность боя против Джошуа в Киеве минимальна

Бокс
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И на это есть банальная причина

Усик подтвердил, что вероятность боя против Джошуа в Киеве минимальна

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал, что вероятность проведения боя-реванша против Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) в столице нашей страны невысока. Его слова цитирует USYK17:

"Вероятность реванша в Киеве просто банальна – деньги. Люди, организующие это, чисто считают свою прибыль. Это бизнесмены, они в этом трудятся. Это менеджеры, это адвокаты – это для них бизнес. Конечно, они все это считают.

Берем Олимпийский, Киев, берем Уэмбли или какой-нибудь другой стадион вместимостью, например, 70 тысяч. Конечно, выберут Лондон, потому что публика более платежеспособна. Люди больше заплатят фунтами, чем гривнами.

Я думаю, что бой в Киеве возможен, если просто взять и организовать его самим. Понятно, что это не столь масштабный поединок. Возможно, это не будет Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, другие топовые спортсмены. Это может быть просто бой для того, чтобы обрадовать соотечественников, чтобы народ пришел на Олимпийский. Есть безумное мнение выхода и всего остального, сделать шоу.

Но сейчас с этими топовыми ребятами... Они тоже считают свой кэш: А что, если я поеду туда и у меня будет минус 10 миллионов? Конечно, я не поеду". Вот и все. Вот такая ситуация", – сказал он.

Напомним, что ранее команда Фьюри отказалась платить Джошуа объявленные им отступные.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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