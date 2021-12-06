Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвис в тяжелом бою решением судей побил Круза
Чемпион мира неожиданно столкнулся с проблемами
фото - boxingscene.com
Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) в главном бою вечера бокса в Лос-Анджелесе единогласным решением судей прошел Исаака Круза (22-2-1, 15 КО) – 116-112, 115-113, 115-113.
Дэвис за 12 раундов нанес 133 точных удара против 121 у Круза. При этом претендент превзошел чемпиона по активности – 533 удара против 462.
#DavisCruz delivered. ???? #ANDSTILL pic.twitter.com/DnlZEq8Kkb— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021
Сообщается, что в бою с Крузом Дэвис получил травму левой руки. Сам американец считает, что мог получить перелом конечности в шестом раунде.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 декабря 2021
- Грустная судьба Шевченко, победы Зари и Александрии. Главные новости за 5 декабря
- Полная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов
- Ломаченко – Комми: Официальное промо-видео самого ожидаемого поединка декабря
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО