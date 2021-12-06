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Дэвис в тяжелом бою решением судей побил Круза

Бокс
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Чемпион мира неожиданно столкнулся с проблемами

Дэвис в тяжелом бою решением судей побил Круза

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) в главном бою вечера бокса в Лос-Анджелесе единогласным решением судей прошел Исаака Круза (22-2-1, 15 КО) – 116-112, 115-113, 115-113.

Дэвис за 12 раундов нанес 133 точных удара против 121 у Круза. При этом претендент превзошел чемпиона по активности – 533 удара против 462.

Сообщается, что в бою с Крузом Дэвис получил травму левой руки. Сам американец считает, что мог получить перелом конечности в шестом раунде.

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В статье: Бокс Джервонта Дэвис
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