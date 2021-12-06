Томми Фьюри отказался проводить бой с блогером

Британский боксёр Томми Фьюри отказался от участия в поединке с популярным блогером Джейком Полом, сообщает MMAFighting. Фьюри в этом поединке заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.

Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (Флорида, США).

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год.