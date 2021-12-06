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Томми Фьюри отказался проводить бой с блогером

Бокс
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Британца заменит Тайрон Вудли

Томми Фьюри отказался проводить бой с блогером

фото - 24.kz

Новина українською

Британский боксёр Томми Фьюри отказался от участия в поединке с популярным блогером Джейком Полом, сообщает MMAFighting. Фьюри в этом поединке заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.

Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (Флорида, США).

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год.

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В статье: Томми Фьюри
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