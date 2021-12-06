Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томми Фьюри отказался проводить бой с блогером
Британца заменит Тайрон Вудли
фото - 24.kz
Британский боксёр Томми Фьюри отказался от участия в поединке с популярным блогером Джейком Полом, сообщает MMAFighting. Фьюри в этом поединке заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.
Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (Флорида, США).
Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жажа Коэльо на 4 года дисквалифицирован из-за допинга
- Без Супряги. Луческу взял на матч с Бенфикой 23 игрока
- Худший сезон за 20, 19 или 14 лет. Печальная украинская интрига последнего тура еврокубков
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...