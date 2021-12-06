Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томми Фьюри рассказал, почему отказался от боя с блогером
Все из-за здоровья
Британский боксёр Томми Фьюри объяснил, почему он решил сняться с боя с известным блогером Джейком Полом.
"Я очень разочарован из-за того, что был вынужден отказаться от боя с Джейком Полом из-за бактериальной инфекции грудной клетки и сломанного ребра. Начало моего тренировочного лагеря шло просто невероятно, и я не ожтдал, что что-то встанет между моей победой 18 декабря и мной. Я надеюсь, что мы сможем перенести этот бой на следующий год. Я больше всего на свете хочу, чтобы этот бой сотсоялся. Сейчас я полностью сосредоточен на выздоровлении и возможном переносе поединка", — приводит слова Томми Фьюри BoxingScene.
Фьюри в поединке с Полом заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Черноморец 3:1. И снова Довбик
- "Я могу поставить самую высокую оценку". Ахметов оценил провал Шахтера в ЛЧ
- Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО