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Сиренко 18 декабря в Броварах проведет бой с Руденко
Украинец против украинца
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Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) получил нового соперника по ближайшему бою, который пройдет 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым.
Вместо Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО) Сиренко подерется с 38-летним соотечественником Андреем Руденко (34-5, 20 КО).
Руденко 25 декабря должен был встретиться с Муратом Гассиевым, однако бывший чемпион мира в тяжелом весе получил травму.
Владислав Сиренко занимает 41-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса, а Андрей Руденко идет 47-м.
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