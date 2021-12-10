Сиренко 18 декабря в Броварах проведет бой с Руденко

Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) получил нового соперника по ближайшему бою, который пройдет 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым.

Вместо Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО) Сиренко подерется с 38-летним соотечественником Андреем Руденко (34-5, 20 КО).

Руденко 25 декабря должен был встретиться с Муратом Гассиевым, однако бывший чемпион мира в тяжелом весе получил травму.

Владислав Сиренко занимает 41-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса, а Андрей Руденко идет 47-м.