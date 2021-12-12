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Президент WBA намекнул на организацию поединка Ломаченко – Камбосос
Это действительно может произойти
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Президент WBA Франциско Варкасель после
"Можете ли вы представить бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?" – написал он.
Ломаченко – Комми: Как это было
Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна
Напомним, что ранее Усик
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