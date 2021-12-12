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Президент WBA намекнул на организацию поединка Ломаченко – Камбосос

Бокс
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Это действительно может произойти

Президент WBA намекнул на организацию поединка Ломаченко – Камбосос

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Президент WBA Франциско Варкасель после победы украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) в бою против гонца Ричарда Комми (30-4; 27 КО) на своей официальной странице в Твиттер намекнул, что попытается организовать бой нашего соотечественника против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО).

"Можете ли вы представить бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа перед 75 тысячами австралийцев?" – написал он.

Ломаченко – Комми: Как это было

Ломаченко – Комми: Видео страшного нокдауна

Напомним, что ранее Усик встретился с Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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