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Стаховский: Ломаченко подтвердил, что не любит Украину

Бокс
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Теннисист возмущен

Стаховский: Ломаченко подтвердил, что не любит Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на то, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул на плечи не флаг Украины, а флаг своего родного города.

«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам».

А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет», - написал Стаховский на странице «Summer_sports_ukraine» в Instagram.

Ранее за отказ от флага Украины в бою с Ричардом Комми Василия Ломаченко раскритиковал Владимир Кличко.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Сергей Стаховский
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