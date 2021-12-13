Стаховский: Ломаченко подтвердил, что не любит Украину

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на то, что Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после победы над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) в Нью-Йорке накинул на плечи не флаг Украины, а флаг своего родного города.

«Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к «запоребриковцам».

А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет», - написал Стаховский на странице «Summer_sports_ukraine» в Instagram.