Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми

Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в легком весе.

Ломаченко не стал задерживаться в США и сразу же вернулся в Украину.

Боксер был в солнцезащитных очках, видимо, скрывая следы пропущенных ударов в бою с Комми.

Не исключено, что в первой половине 2022 года Василий Ломаченко проведет бой с новым абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).