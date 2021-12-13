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Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми

Бокс
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Василий дома

Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в легком весе.

Ломаченко не стал задерживаться в США и сразу же вернулся в Украину.

Боксер был в солнцезащитных очках, видимо, скрывая следы пропущенных ударов в бою с Комми.

Не исключено, что в первой половине 2022 года Василий Ломаченко проведет бой с новым абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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