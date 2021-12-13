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Ломаченко вернулся в Украину после победы над Комми
Василий дома
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО) и завоевал титул WBO Inter-Continental в легком весе.
Ломаченко не стал задерживаться в США и сразу же вернулся в Украину.
Боксер был в солнцезащитных очках, видимо, скрывая следы пропущенных ударов в бою с Комми.
Не исключено, что в первой половине 2022 года Василий Ломаченко проведет бой с новым абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
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