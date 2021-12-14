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Представлен промо-ролик боя Беринчик – Чаниев. ВИДЕО

Бокс
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Главный поединок в карьере украинца

Представлен промо-ролик боя Беринчик – Чаниев. ВИДЕО

Фото - facebook.com/K2Ukraine

Новина українською

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) 18 декабря в Броварах в главном бою вечера бокса компании K2 Promotions Ukraine встретится с Исой Чаниевым (15-3, 7 КО).

Промоутерская компания K2 Promotions на своем канале на YouTube опубликовала промо поединка.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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